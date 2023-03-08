В Мачулищах, неочікувано для містян, пролунала повітряна тривога, - Гаюн

Повітряна тривога в селищі лунала протягом 3-4 хвилин.

"У Мачулищах пролунала повітряна тривога. За словами місцевих жителів, сирена спрацювала близько 13:40 (за місцевим часом, - ред.) і тривала близько 3-4 хвилин.

Судячи з місцевих чатів, жителів не попередили про тестування систем оповіщення", - пише пресслужба.

Варто відзначити, що в Мачулищах розташована авіабаза, яка є місцем базування російських військових. Зокрема, вона використовується окупантами для обстрілів території України.

Фото: авіабаза "Мачулищі" (гугл карта)