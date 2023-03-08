В Мачулищах, неочікувано для містян, пролунала повітряна тривога, - Гаюн

В Білорусі в селищі Мачулищі протягом декількох хвилин працювала повітряна тривога. Містян не попереджали про тестування систем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт моніторингової групи "Білорускі Гаюн".
Повітряна тривога в селищі лунала протягом 3-4 хвилин.
"У Мачулищах пролунала повітряна тривога. За словами місцевих жителів, сирена спрацювала близько 13:40 (за місцевим часом, - ред.) і тривала близько 3-4 хвилин.
Судячи з місцевих чатів, жителів не попередили про тестування систем оповіщення", - пише пресслужба.
Варто відзначити, що в Мачулищах розташована авіабаза, яка є місцем базування російських військових. Зокрема, вона використовується окупантами для обстрілів території України.
Фото: авіабаза "Мачулищі" (гугл карта)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на білоруському аеродромі "Мачулищі" партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів. Після цього Олександр Лукашенко нафантазував історію з нібито "українським диверсантом".
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