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В Мачулищах, неожиданно для горожан, прозвучала воздушная тревога, - Гаюн

Фото: в Мачулищах в течение нескольких минут звучала воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Беларуси в поселке Мачулищи в течение нескольких минут работала воздушная тревога. Горожан не предупреждали о тестировании систем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт мониторинговой группы "Белорусские Гаюны".

Воздушная тревога в поселке раздавалась в течение 3-4 минут.

"В Мачулищах раздалась воздушная тревога. По словам местных жителей, сирена сработала около 13:40 (по местному времени, - ред.) и продолжалась около 3-4 минут. Судя по местным чатам, жителей не предупредили о тестировании систем оповещения", - пишет пресс-служба.

Стоит отметить, что в Мачулищах расположена авиабаза, которая является местом базирования российских военных. В частности, она используется оккупантами для обстрелов территории Украины.

Фото: авиабаза "Мачулищи" (гугл карта)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно на белорусском аэродроме "Мачулищи" партизаны атаковали российский разведывательный самолет А-50 с помощью двух дронов. После этого Александр Лукашенко нафантазировал историю с якобы "украинским диверсантом".

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