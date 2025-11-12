MacBook Air M5: дата виходу, характеристики та очікувана продуктивність

Терміни виходу і ціна

Судячи з минулих оновлень, Apple закріпила весняний цикл релізів для MacBook Air. Після випуску моделі M2 в середині 2022 року з новим дизайном, компанія пропустила 2023 рік, а потім представила поспіль M3 і M4 у березні 2024 і 2025 року.

За даними Bloomberg, Apple планує випустити MacBook Air із чипом M5 у першому кварталі 2026 року. Найімовірніше, це станеться в березні 2026 року, якщо Apple не вирішить змінити графік. Ціна базової моделі, як очікується, залишиться колишньою - 999 доларів.

Оновлення процесора

Чип M5 має отримати поліпшену ARM-архітектуру і вироблятиметься за 3-нм технологією TSMC. Apple, за чутками, відмовилася від дорожчого 2-нм процесу через економію.

Недавні витоки показують, що M5 забезпечує близько 12-15% приросту продуктивності порівняно з M4. У графіку GPU обіцяно приріст до 36%. Поліпшення торкнуться тактових частот і ефективності окремих ядер, що підвищить чуйність ноутбука в повсякденних завданнях і може збільшити час роботи від батареї.

Однак під час тривалих навантажень, наприклад під час рендерингу відео, M5 не буде значно швидшим за M4.

Серія M5 вироблятиметься за передовим 3-нанометровим техпроцесом TSMC (фото: MacRumors)

Дисплей та інші можливі зміни

Apple зазвичай зберігає дизайн на кілька поколінь чипів. MacBook Air поточного покоління (M2) був представлений три роки тому і продовжує виглядати сучасно. Очікуються ті самі розміри - 13 і 15 дюймів, безшумний алюмінієвий корпус і аналогічна технологія дисплея. OLED, найімовірніше, з'явиться тільки в MacBook Pro у 2027 році.

Можливі невеликі поліпшення - якість веб-камери, підтримка нових стандартів бездротового зв'язку (Wi-Fi 7, Bluetooth LE Audio) або нові колірні рішення, як це було з M4.

Подальші перспективи

Згідно з даними з Кореї, у 2027 році Apple планує випустити MacBook Air з поліпшеним LCD-дисплеєм на базі технології Oxide TFT замість поточних панелей a-Si. Нова технологія забезпечує більш високу енергоефективність, поліпшену чіткість зображення, плавність прокрутки і збільшений час роботи від батареї.

Oxide TFT також обіцяє більш швидкий час відгуку пікселів і рівномірне освітлення екрана, що зменшує розмиття руху при перегляді відео або іграх і усуває ефект "хмарності", іноді помітний на поточних LCD-дисплеях.