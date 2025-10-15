ua en ru
Apple представила новий MacBook Pro з чипом M5 і рекордним часом автономної роботи (фото)

Середа 15 жовтня 2025 17:20
Apple представила новий MacBook Pro з чипом M5 і рекордним часом автономної роботи (фото) Apple показала MacBook Pro з чипом M5 (фото:
Автор: Павло Колеснік

Apple представила оновлений 14-дюймовий MacBook Pro з новим процесором M5, який компанія називає найпродуктивнішим і найенергоефективнішим за всю історію Mac.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Apple.

Що поліпшили в новій моделі

Чип M5 отримав графічний процесор нового покоління з нейронним прискорювачем у кожному ядрі, що забезпечує до 3,5 раза вищу продуктивність ШІ і до 1,6 раза швидшу графіку, ніж у попереднього M4.

За даними Apple, нова архітектура прискорює роботу великих мовних моделей (LLM) прямо на пристрої, а також підвищує швидкість запуску додатків і обробки відео.

Apple представила новий MacBook Pro з чипом M5 і рекордним часом автономної роботи (фото)Новий 14-дюймовий MacBook Pro оснащений процесором M5, високою продуктивністю ШІ (фото: Apple)

Основні характеристики MacBook Pro з чипом М5:

  • До 24 годин автономної роботи - рекорд для MacBook Pro
  • Більш швидкий SSD-накопичувач, що прискорює імпорт і експорт файлів
  • Підтримка до 4 ТБ пам'яті
  • Новий Liquid Retina XDR-дисплей із піковими 1600 ніт яскравості та опцією нанотекстури
  • 12-Мп камера Center Stage і аудіосистема з шістьма динаміками
  • Підтримка Apple Intelligence і нової macOS Tahoe.

Новий MacBook Pro забезпечує швидкість наступного покоління та потужний вбудований штучний інтелект (фото: Apple)

Продуктивність та ШІ

M5 відкриває "наступний великий крок" у розвитку штучного інтелекту для Mac.

Порівняно з M1, продуктивність ШІ зросла в шість разів, а графіка з трасуванням променів стала до 6,8 раза швидшою. Новий 16-ядерний Neural Engine прискорює генеративні задачі, включно з обробкою зображень і роботою моделей у LM Studio і Draw Things.

MacBook Pro M5 без зусиль обробляє відео і запускає ігри рівня Cyberpunk 2077 (фото: Apple)

Ціна і доступність

Новий MacBook Pro M5 доступний у кольорах "чорний космос" і "сріблястий" за стартовою ціною 1599 доларів у США. Попередні замовлення вже відкриті, поставки почнуться 22 жовтня.

"M5 знаменує собою наступний крок у розвитку штучного інтелекту для Mac і виводить MacBook Pro на новий рівень", - зазначив Джон Тернус, старший віце-президент Apple з апаратного забезпечення.

Раніше ми розбиралися, чим відрізняється MacBook Air від MacBook Pro і який ноутбук вигідніше купити у 2025 році.

Також повідомлялося, що Apple працює над першим MacBook із сенсорним екраном.

А ще ми розповідали, як перевірити MacBook на віруси і видалити шкідливе ПЗ всього за кілька кроків.

