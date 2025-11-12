MacBook Air M5: дата выхода, характеристики и ожидаемая производительность

MacBook Air - самый популярный ноутбук Apple. Легкий, бесшумный и при этом достаточно мощный благодаря эффективности процессоров Apple Silicon. Хотя модель M4 вышла относительно недавно, внимание уже обращено на ее преемника.
О том, чего ждать от следующего поколения популярного ноутбука Apple, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс MacRumors.
Судя по прошлым обновлениям, Apple закрепила весенний цикл релизов для MacBook Air. После выпуска модели M2 в середине 2022 года с новым дизайном, компания пропустила 2023 год, а затем представила подряд M3 и M4 в марте 2024 и 2025 года.
По данным Bloomberg, Apple планирует выпустить MacBook Air с чипом M5 в первом квартале 2026 года. Вероятнее всего, это произойдет в марте 2026 года, если Apple не решит изменить график. Цена базовой модели, как ожидается, останется прежней - 999 долларов.
Чип M5 должен получить улучшенную ARM-архитектуру и будет производиться по 3-нм технологии TSMC. Apple, по слухам, отказалась от более дорогого 2-нм процесса из-за экономии.
Недавние утечки показывают, что M5 обеспечивает около 12-15% прироста производительности по сравнению с M4. В графике GPU обещан прирост до 36%. Улучшения затронут тактовые частоты и эффективность отдельных ядер, что повысит отзывчивость ноутбука в повседневных задачах и может увеличить время работы от батареи.
Однако при длительных нагрузках, например при рендеринге видео, M5 не будет значительно быстрее M4.
Apple обычно сохраняет дизайн на несколько поколений чипов. MacBook Air текущего поколения (M2) был представлен три года назад и продолжает выглядеть современно. Ожидаются те же размеры - 13 и 15 дюймов, бесшумный алюминиевый корпус и аналогичная технология дисплея. OLED, скорее всего, появится только в MacBook Pro в 2027 году.
Возможны небольшие улучшения - качество веб-камеры, поддержка новых стандартов беспроводной связи (Wi-Fi 7, Bluetooth LE Audio) или новые цветовые решения, как это было с M4.
Согласно данным из Кореи, в 2027 году Apple планирует выпустить MacBook Air с улучшенным LCD-дисплеем на базе технологии Oxide TFT вместо текущих панелей a-Si. Новая технология обеспечивает более высокую энергоэффективность, улучшенную четкость изображения, плавность прокрутки и увеличенное время работы от батареи.
Oxide TFT также обещает более быстрое время отклика пикселей и равномерное освещение экрана, что уменьшает размытие движения при просмотре видео или играх и устраняет эффект "облачности", иногда заметный на текущих LCD-дисплеях.
