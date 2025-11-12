MacBook Air M5: дата выхода, характеристики и ожидаемая производительность

Сроки выхода и цена

Судя по прошлым обновлениям, Apple закрепила весенний цикл релизов для MacBook Air. После выпуска модели M2 в середине 2022 года с новым дизайном, компания пропустила 2023 год, а затем представила подряд M3 и M4 в марте 2024 и 2025 года.

По данным Bloomberg, Apple планирует выпустить MacBook Air с чипом M5 в первом квартале 2026 года. Вероятнее всего, это произойдет в марте 2026 года, если Apple не решит изменить график. Цена базовой модели, как ожидается, останется прежней - 999 долларов.

Обновление процессора

Чип M5 должен получить улучшенную ARM-архитектуру и будет производиться по 3-нм технологии TSMC. Apple, по слухам, отказалась от более дорогого 2-нм процесса из-за экономии.

Недавние утечки показывают, что M5 обеспечивает около 12-15% прироста производительности по сравнению с M4. В графике GPU обещан прирост до 36%. Улучшения затронут тактовые частоты и эффективность отдельных ядер, что повысит отзывчивость ноутбука в повседневных задачах и может увеличить время работы от батареи.

Однако при длительных нагрузках, например при рендеринге видео, M5 не будет значительно быстрее M4.

Серия M5 будет производиться по передовому 3-нанометровому техпроцессу TSMC (фото: MacRumors)

Дисплей и другие возможные изменения

Apple обычно сохраняет дизайн на несколько поколений чипов. MacBook Air текущего поколения (M2) был представлен три года назад и продолжает выглядеть современно. Ожидаются те же размеры - 13 и 15 дюймов, бесшумный алюминиевый корпус и аналогичная технология дисплея. OLED, скорее всего, появится только в MacBook Pro в 2027 году.

Возможны небольшие улучшения - качество веб-камеры, поддержка новых стандартов беспроводной связи (Wi-Fi 7, Bluetooth LE Audio) или новые цветовые решения, как это было с M4.

Дальнейшие перспективы

Согласно данным из Кореи, в 2027 году Apple планирует выпустить MacBook Air с улучшенным LCD-дисплеем на базе технологии Oxide TFT вместо текущих панелей a-Si. Новая технология обеспечивает более высокую энергоэффективность, улучшенную четкость изображения, плавность прокрутки и увеличенное время работы от батареи.

Oxide TFT также обещает более быстрое время отклика пикселей и равномерное освещение экрана, что уменьшает размытие движения при просмотре видео или играх и устраняет эффект "облачности", иногда заметный на текущих LCD-дисплеях.