Маас выразил протест Турции из-за задержания сотрудника посольства

Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Масс заявил об отсутствии взаимопонимания между МИД стран

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил протест главе турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюту Чавушоглу из-за задержания юриста, который работал с немецким посольством в Анкаре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, во время саммита G20 в Японии Маас выразил протест Чавушоглу из-за задержания сотрудника немецкого посольства, которого подозревают в шпионаже. Также Маас отметил, что между странами нет взаимопонимания.

"Я еще раз сказал ему (Чавушоглу - ред.), что в этом деле у нас нет взаимопонимания", - сообщил он.

По словам руководителя немецкого МИД, случай с задержанием юриста, как и много других задержаний, является "непонятным" для Берлина. Чавушоглу, со своей стороны, заявил, что дело с задержанием юриста будет рассматривать суд.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 ноября стало известно о задержании сотрудника посольства Германии в Анкаре турецкими правоохранителями. Юрист немецкого посольства в сентябре был задержан по подозрению в шпионаже. Задержанный собирал информацию для предоставления политического убежища некоторым гражданам Турции.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители Турции задержали 25 родственников убитого главаря террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади. Спецоперации происходили в нескольких регионах страны.