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Турция задержала десятки родственников ликвидированного главаря ИГ

Новости » Происшествия     16.11.2019 - 13:58
Турция задержала десятки родственников ликвидированного главаря ИГ
Фото: Абу Бакр аль-Багдади (из открытых источников)

Большинство задержанных намерены депортировать

Турецкие власти задержали 25 родственников ликвидированного главаря группировки "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что спецоперации по задержанию родственников аль-Багдади прошли в нескольких провинциях в рамках расследования деятельности ИГ. Всего власти задержали 25 человек, четверо уже арестованы по обвинению в участии в вооруженной террористической организации.

Также сообщается, что остальных родственников аль-Багдади депортируют.

Напомним, аль-Багдади ликвидировали в октябре на территории Сирии. Его убежище находилось в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии, а дом, где скрывался главарь, находился примерно в 4 милях от границы с Турцией. Перед началом операции американские военные призывали мирно сдаться всех, кто находился в здании. По официальной версии, аль-Багдади подорвал себя.

Отметим, на этой неделе Служба безопасности Украины в Киевской области задержала одного из ключевых руководителей террористической организации "Исламское государство". Террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к преступлениям на территории Украины.

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