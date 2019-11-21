В Турции сотрудника немецкого МИД заподозрили в шпионаже

Фото: посольство Германии в Турции (из открытых источников)

Юрист посольства Германии был задержан турецкими правоохранителями

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что в сентябре турецкие правоохранители задержали сотрудника посольства Германии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщили ряд немецких изданий, турецкие правоохранители обвиняют задержанного юриста немецкого посольства в шпионской деятельности. В Турции считают, что юрист собирал информацию для предоставления политического убежища некоторым гражданам Турции.

В Германии опасаются, что во время задержания правоохранители могли изъять у адвоката сведения и документы относительно 50 граждан Турции, которые подавали заявки на получение политического убежища, среди них преимущественно курдские активисты или сторонники проповедника Мухаммеда Гюлена.

В немецком МИД подчеркнули, что упорно работают для того, чтобы узнать больше об обвинениях, которые выдвигают их сотруднику, а также пытаются добиться его освобождения.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители Турции задержали 25 родственников убитого главаря террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакр аль-Багдади. Спецоперации по задержанию родственников боевика проходили сразу в нескольких провинциях страны. Часть задержанных была арестована, остальных депортируют.