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Маас висловив протест Туреччині через затримання співробітника посольства

Новини » Політика     23.11.2019 - 11:37
Маас висловив протест Туреччині через затримання співробітника посольства
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Масс заявив про відсутність взаєморозуміння між МЗС країн

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас висловив протест главі турецького зовнішньополітичного відомства Мевлюту Чавушоглу через затримання юриста, який працював з німецьким посольством в Анкарі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, під час саміту G20 в Японії Маас висловив протест Чавушоглу через затримання співробітника німецького посольства, якого підозрюють у шпигунстві. Також Маас зазначив, що між країнами немає взаєморозуміння.

"Я ще раз сказав йому (Чавушоглу - ред.), що в цій справі ми не маємо взаєморозуміння", - повідомив він.

За словами керівника німецького МЗС, випадок з затриманням юриста, як і багато інших затримань, є "незрозумілим" для Берліну. Чавушоглу, зі свого боку, заявив, що справу з затриманням юриста розглядатиме суд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 листопада стало відомо про затримання співробітника посольства Німеччини в Анкарі турецькими правоохоронцями. Юрист німецького посольства у вересні був затриманий за підозрою у шпигунстві. Затриманий збирав інформацію для надання політичного притулку деяким громадянам Туреччини.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці Туреччини затримали 25 родичів вбитого ватажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу-Бакра аль-Багдаді. Спецоперації відбувалися в декількох регіонах країни.

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