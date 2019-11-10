Маас не разделяет позицию Макрона относительно НАТО и США

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас высказался за дальнейшую поддержку Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В своем заявлении в воскресенье, 10 ноября, Маас прокомментировал недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО из-за нынешней внешнеполитической позиции США.

Говоря о роли НАТО в вопросе международной безопасности, Маас подчеркнул, что, с точки зрения Берлина, было бы ошибкой взрывать Североатлантический альянс.

"Без Соединенных Штатов ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно себя защищать", - предостерег он.

Глава немецкой дипломатии указал, в частности, на "нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)" как "недвусмысленное" подтверждение этого факта.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации стратегических решений между США и странами-членами Североатлантического альянса.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает позицию президента Франции Эммануэля Макрона.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что не разделяет мнения Макрона о "смерти мозга" альянса.