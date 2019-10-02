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Маас приветствовал согласование "формулы Штайнмайера"

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Глава МИД Германии заявил о достижении прогресса по минским договоренностям

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал согласование в Минске (Беларусь) текста по так называемой формуле Штайнмайера и достижение других договоренностей по Донбассу. Об этом сообщила пресс-служба немецкого МИД.

Маас назвал согласование "формулы Штайнмайера" Трехсторонней контактной группой (ТКГ) прогрессом, который, по его мнению, приведет к осуществлению других этапов минских соглашений.

"Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонней контактной группе в Минске привела к столь ожидаемому прогрессу сегодня. Это открывает двери к саммиту в нормандском формате и другим этапам реализации минских соглашений", - заявил Маас.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что так называемую формулу Штайнмайера, которую украинская сторона подписала на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, имплементируют в новый закон о статусе Донбасса. По словам Зеленского, после подписания формулы были устранены последние препятствия для проведения саммита "нормандской четверки".

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