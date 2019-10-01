ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Формула Штайнмайера не закреплена единым документом, - Сайдик

Новости » Политика    01.10.2019 - 21:28
Формула Штайнмайера не закреплена единым документом, - Сайдик
Фото: Мартин Сайдик (twitter.com/synychka)

Участники ТКГ закрепили документ письмами

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске закрепила "формулу Штайнмайера" письмами, а не единым документом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Сайдика белорусским СМИ.

По его словам, участники ТКГ закрепили документ письмами.

"По рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября сегодня члены трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера", - заявил он, отвечая на вопрос о том, в какой форме зафиксирована "формула Штайнмайера".

На уточняющий вопрос о том, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик пояснил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".

Напомним, ранее Сайдик рассказал, когда состоится отвод сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский заявил, что "формулу Штайнмайера" имплементируют в новый закон о статусе Донбасса. Он начнет действовать, когда на оккупированном Донбассе пройдут местные выборы по Конституции Украины, а также после публикации ОБСЕ о том, что выборы прошли по международным стандартам.

Сайдик назвал дату отвода войск в Петровском и Золотом ОБСЕ зафиксировала 200 взрывов в Донецкой области
Новости Украины ОБСЕформула Штайнмайера
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь