Маас вітав узгодження "формули Штайнмаєра"

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав узгодження в Мінську (Білорусь) тексту з так званої формули Штайнмаєра і досягнення інших домовленостей щодо Донбасу. Про це повідомила прес-служба німецького МЗС.

Маас назвав узгодження "формули Штайнмаєра" Тристоронньою контактною групою (ТКГ) прогресом, який, на його думку, приведе до втілення інших етапів мінських угод.

"Я радий, що конструктивна атмосфера в Тристоронній контактній групі в Мінську привела до настільки очікуваного прогресу сьогодні. Це відчиняє двері до саміту в нормандському форматі та інших етапів реалізації мінських угод", - заявив Маас.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що так звану формулу Штайнмаєра, яку українська сторона підписала на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську, імплементують у новий закон про статус Донбасу. За словами Зеленського, після підписання формули були усунені останні перешкоди для проведення саміту "нормандської четвірки".