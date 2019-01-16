Маас приедет в Украину в пятницу

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Также Маас совершит поездку в Россию

Министр иностранных дел (МИД) Германии Хайко Маас совершит поездку в Украину в пятницу, 18 января. Об этом сообщила пресс-секретарь главы немецкого МИД Мария Адебар, передает РБК-Украина, ссылаясь на издание Zeit.

Также Маас приедет в Москву (Россия), чтобы обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Украине. Маас хочет обсудить с российской стороной ситуацию в Украине и будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Напомним, Хайко Маас заявлял, что страны Европейского союза должны учитывать тревоги восточноевропейских стран из-за Российской Федерации. По словам главы МИД Германии, ЕС необходима новая политика, которая учла бы интересы восточноевропейских стран.

До этого министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение РФ ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.

РБК-Украина писало, что 29 декабря канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить из-под стражи украинских моряков, которые были захвачены российской стороной вблизи Керченского пролива.