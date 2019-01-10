ЕС должен учитывать опасения восточноевропейцев из-за РФ, - Маас

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

По словам Мааса, Евросоюзу необходима новая политика, которая учла бы интересы восточноевропейских стран

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что страны Европейского союза должны учитывать тревоги восточноевропейских стран из-за Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД ФРГ.

По словам главы МИД Германии, ЕС необходима новая политика, которая учла бы интересы восточноевропейских стран.

"Нам нужно объединить Европейский союз, а для этого нам нужна новая восточная политика, европейская восточная политика, которая бы учитывала, например, интересы восточноевропейцев, которые чувствуют угрозу со стороны России гораздо больше, чем другие", - отметил Маас.

Он также добавил, что с такими глобальными вызовами, как изменение климата, миграция или оцифровка в одиночку не в состоянии справиться ни одно государство в Европе.

Напомним, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение РФ ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.

Как писало РБК-Украина ранее, Евросоюз 21 декабря 2018 года официально продлил экономические санкции против Российской Федерации еще на шесть месяцев.