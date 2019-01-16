НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении нардепа Геращенко

Фото: Антон Геращенко (facebook.com/anton.gerashchenko)

В ведомстве отметили, что не нашли признаков преступления в деле Геращенко

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) закрыли дело о незаконном обогащении депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

Соответствующую информацию изданию сообщили в НАБУ. Так, в ведомстве отметили, что не нашли признаков преступления в деле Геращенко, который живет в квартире, арендованной тестем-пенсионером.

"Главным аргументом для закрытия дела стала невозможность проверить доходы тестя нардепа, который утверждает, что средства на недешевое имущество - квартиру за три тысячи долларов в месяц и покупку двух автомобилей, которыми пользуется зять-нардеп, - он сэкономил в 1991-1996 во время работы на ООО "Азов-Бюро", а также от получения наследства", - указывает издание.

Следует отметить, что ранее "Наші гроші" выяснили, что Геращенко арендует квартиру в Киеве площадью 200 кв. м за деньги своего тестя Алексея Шамбура.

Добавим, что 62-летний тесть до 2016 года не получал доход, а после 2016-го получил около 270 тысяч гривен за предпринимательскую деятельность, то есть не мог платить около трех тысяч долларов ежемесячно за аренду жилья. Кроме того, и нардеп арендовать квартиру не мог: в его декларации доход - более 100 тысяч гривен в год.

Напомним, сообщалось, что в квартиру в элитном ЖК на Печерске Геращенко с семьей переехали в 2016 году. В этом же году его тесть и начал финансировать зятя, зарегестрировав ФЛП, который якобы занимается научной деятельностью.

Как писало РБК-Украина ранее, советник главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины Антон Геращенко задекларировал квартиры в Киеве и Харькове, машину и 460 тыс. гривен наличных средств в декларации о доходах за 2015 год.