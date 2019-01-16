Маас приїде в Україну в п'ятницю

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Також Маас здійснить поїздку в Росію

Міністр закордонних справ (МЗС) Німеччини Хайко Маас здійснить поїздку в Україну в п'ятницю, 18 січня. Про це повідомила прес-секретар глави німецького МЗС Марія Адебар, передає РБК-Україна, посилаючись на видання Zeit.

Також Маас приїде в Москву (Росія), щоб обговорити з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим ситуацію в Україні. Маас хоче обговорити з російською стороною ситуацію в Україні та майбутнє Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД).

Нагадаємо, Хайко Маас заявляв, що країни Європейського союзу повинні враховувати тривоги східноєвропейських країн через Російську Федерацію. За словами глави МЗС Німеччини, ЄС необхідна нова політика, яка врахувала б інтереси східноєвропейських країн.

До цього міністр оборони Норвегії, Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка РФ ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.

РБК-Україна писало, що 29 грудня канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його звільнити з-під варти українських моряків, які були захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки.