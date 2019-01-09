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Глава минобороны Норвегии предупредил о риске войны в Европе

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 21:09
Глава минобороны Норвегии предупредил о риске войны в Европе
Фото: Франк Бакке-Йенсен (facebook.com/frankbakkejensenhoyre)

Россия целенаправленно пытается подорвать единство Запада и международное сотрудничество в собственных интересах

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение России ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Barents Observer.

Он заявил, что наибольшая опасность идет от России, которая целенаправленно пытается подорвать единство Запада и международное сотрудничество в собственных интересах, используя для этого военные и экономические инструменты давления.

"Наша первоочередная забота - это Россия. Мы все яснее ощущаем озабоченность в связи с нашим соседом на Востоке", - отметил он.

Министр заявил, что изменения в российской внешней политике, ведущие к конфронтации с Западом, начали наблюдаться после 2014 года и российской оккупации Крыма. В качестве примера последних агрессивных действий Москвы Бакке-Йенсен привел глушение GPS-сигнала в регионе Финнмарк на севере страны, происходившее в период совместных учений стран НАТО в этом регионе. В произошедшем страны альянса обвинили российских военных.

"В целом события в нашем окружении показывают, что мы должны учитывать, что вооруженный конфликт между государствами в Европе уже не является немыслимым", - резюмировал министр обороны Норвегии.

Напомним, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Дэвид Хейл в ходе визита в Германию 11 января обсудит продолжающуюся агрессию России против Украины.

Отметим, украинский военнопленный моряк Роман Мокряк сообщил, что во время акта агрессии в Керченском проливе пограничники Российской Федерации обстреляли украинские корабли из крупнокалиберного орудия, при этом выпустив около 1200 снарядов.

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