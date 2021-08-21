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Маас не приедет на Крымскую платформу. Германия заменит своего представителя 

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Суббота 21 августа 2021 18:25
Маас не приедет на Крымскую платформу. Германия заменит своего представителя  Фото: глава МИД Германии Гайко Маас не приедете на Крымскую платформу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас не приедет в Киев для участия в саммите Крымской платформы. Его заменит немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина.

По его словам, глава МИД Германии Хайко Маас, который ранее должен был представить Берлин на саммите, не сможет посетить Киев в связи с ситуацией в Афганистане.

"Маас сейчас оказался под беспрецедентной критикой внутри Германии. Из-за этого, ему приходится сейчас заниматься именно Афганистаном, потому на саммит он приехать не сможет", - отметил собеседник.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы.

Напомним, что завтра, 22 августа, в Украину с визитом прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. Однако на саммит Крымской платформы она не останется.

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