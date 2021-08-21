Маас не приїде на Кримську платформу. Німеччина замінить свого представника 

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас не приїде до Києва для участі в саміті Кримської платформи . Його замінить німецький міністр економіки та енергетики Петер Альтмайер.

За його словами, глава МЗС Німеччини Хайко Маас, який раніше мав представити Берлін на саміті, не зможе відвідати Київ у зв'язку з ситуацією в Афганістані.

"Маас зараз опинився під безпрецедентною критикою всередині Німеччини. Через це, йому доводиться зараз займатися саме Афганістаном, тому на саміт він приїхати не зможе", - зазначив співрозмовник.