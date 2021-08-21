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Маас не приїде на Кримську платформу. Німеччина замінить свого представника 

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Субота 21 серпня 2021 18:25
Маас не приїде на Кримську платформу. Німеччина замінить свого представника  Фото: глава МЗС Німеччини Хайко Маас не приїдете на Кримську платформу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас не приїде до Києва для участі в саміті Кримської платформи. Його замінить німецький міністр економіки та енергетики Петер Альтмайер.

Про це повідомило інформоване джерело РБК-Україна.

За його словами, глава МЗС Німеччини Хайко Маас, який раніше мав представити Берлін на саміті, не зможе відвідати Київ у зв'язку з ситуацією в Афганістані.

"Маас зараз опинився під безпрецедентною критикою всередині Німеччини. Через це, йому доводиться зараз займатися саме Афганістаном, тому на саміт він приїхати не зможе", - зазначив співрозмовник.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба оголосив повний склад учасників Кримської платформи.

Нагадаємо, що завтра, 22 серпня, до України з візитом приїде канцлер Німеччини Ангела Меркель. Однак на саміт Кримської платформи вона не залишиться.

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