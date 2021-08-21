Стало известно, кто представит НАТО на саммите Крымской платформы

Руководство военного альянса НАТО будет представлено на саммите Крымской платформы 23 августа заместителем генерального секретаря Мирчей Джоанэ. Он приедет в понедельник и останется на празднование Дня независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО .

Сообщается, что Джоанэ будет находиться в Киеве 23-24 августа. Он примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и выступит на панельной дискуссии "Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов международной безопасности: консолидация усилий и пути решения".

А 24 августа примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины. И встретится со спикером Рады Дмитрием Разумковым, вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и нардепами.