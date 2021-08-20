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В ОП озвучили ожидания от встречи Меркель и Зеленского

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Киев, Пятница 20 августа 2021 09:27
В ОП озвучили ожидания от встречи Меркель и Зеленского Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проведут встречу 22 августа в Киеве. В Офисе президента озвучили ожидания от этих переговоров.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, говорится в материале "Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского".

По его словам, Украина не ставит целью просто получить от немцев какую-то компенсацию за "Северный поток-2".

"Как только россияне убирают с доски такой существенный актив, как наша ГТС, то цена вторжения для них существенно уменьшается. И компенсировать это, условно говоря, тем, что мы вам в течение трех лет будем платить по 500 миллионов - это так не работает, это тогда не система сдержек и противовесов", - сказал Подоляк.

Украина будет поднимать вопрос о стратегических инвестициях в энергетику и обороноспособности.

Например, о многомиллиардных, рассчитанных лет на десять и более, инвестициях в возобновляемые источники энергии, с активным участием европейских и в частности немецких компаний, сообщил Подоляк.

Напомним, Зеленский прокомментировал визит Меркель к Путину.

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