В ОП озвучили ожидания от встречи Меркель и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проведут встречу 22 августа в Киеве. В Офисе президента озвучили ожидания от этих переговоров.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, говорится в материале " Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского" .

По его словам, Украина не ставит целью просто получить от немцев какую-то компенсацию за "Северный поток-2".

"Как только россияне убирают с доски такой существенный актив, как наша ГТС, то цена вторжения для них существенно уменьшается. И компенсировать это, условно говоря, тем, что мы вам в течение трех лет будем платить по 500 миллионов - это так не работает, это тогда не система сдержек и противовесов", - сказал Подоляк.

Украина будет поднимать вопрос о стратегических инвестициях в энергетику и обороноспособности.

Например, о многомиллиардных, рассчитанных лет на десять и более, инвестициях в возобновляемые источники энергии, с активным участием европейских и в частности немецких компаний, сообщил Подоляк.