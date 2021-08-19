ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы

Новина українською →
Четверг 19 августа 2021 10:18
Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Участие в саммите Крымской платформы 23 августа примут представители 44 стран. На уровне глав государств будут представлены 14 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время брифинга.

Страны-участницы Крымской платформы

На уровне президентов будут представлены:

  • Латвия,
  • Литва,
  • Эстония,
  • Польша,
  • Словакия,
  • Венгрия,
  • Молдавия,
  • Словения,
  • Финляндия.

На уровне премьер-министров будут представлены:

  • Румыния,
  • Грузия,
  • Хорватия,
  • Швеция.

Два государства будут представлены на уровне глав парламентов:

  • Швейцария,
  • Чехия.

Четырнадцать государств будут представлены на уровне министров иностранных дел:

  • Турция,
  • Франция,
  • Германия,
  • Испания,
  • Италия,
  • Бельгия,
  • Австрия,
  • Нидерланды,
  • Люксембург,
  • Ирландия,
  • Дания,
  • Болгария,
  • Черногория,
  • Северная Македония.

Два государства будут представлены министрами обороны:

  • Великобритания,
  • Португалия.

США будут представлены личным посланником президента Джо Байдена и членом правительства - министром транспорта США.

Норвегию будет представлять госсекретарь министра иностранных дел.

Семь государств будут представлены на уровне послов:

  • Новая Зеландия,
  • Мальта,
  • Япония,
  • Австралия,
  • Кипр,
  • Канада,
  • Греция.

Организации, которые примут участие в Крымской платформе

Европейскую комиссию представит вице-президент Валдис Домбровскис.

НАТО будет представлять заместитель генерального секретаря.

Совет Европы представит генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич.

ГУАМ будет представлен на уровне генсекретаря.

Также в Крымской платформе примет участие президент Европейского совета Шарль Мишель.

"В целом - 44 иностранные делегации. Вместе с Украиной - 45 участников", - резюмировал Кулеба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Крымская платформа
NEWS
Рост продолжается: в Украине за сутки обнаружили 1560 новых случаев коронавируса
Рост продолжается: в Украине за сутки обнаружили 1560 новых случаев коронавируса
DAILY
События, сделавшие Украину. Чем жила страна 30 лет независимости
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина События, сделавшие Украину. Чем жила страна 30 лет независимости