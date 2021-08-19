Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы
Участие в саммите Крымской платформы 23 августа примут представители 44 стран. На уровне глав государств будут представлены 14 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время брифинга.
Страны-участницы Крымской платформы
На уровне президентов будут представлены:
- Латвия,
- Литва,
- Эстония,
- Польша,
- Словакия,
- Венгрия,
- Молдавия,
- Словения,
- Финляндия.
На уровне премьер-министров будут представлены:
- Румыния,
- Грузия,
- Хорватия,
- Швеция.
Два государства будут представлены на уровне глав парламентов:
- Швейцария,
- Чехия.
Четырнадцать государств будут представлены на уровне министров иностранных дел:
- Турция,
- Франция,
- Германия,
- Испания,
- Италия,
- Бельгия,
- Австрия,
- Нидерланды,
- Люксембург,
- Ирландия,
- Дания,
- Болгария,
- Черногория,
- Северная Македония.
Два государства будут представлены министрами обороны:
- Великобритания,
- Португалия.
США будут представлены личным посланником президента Джо Байдена и членом правительства - министром транспорта США.
Норвегию будет представлять госсекретарь министра иностранных дел.
Семь государств будут представлены на уровне послов:
- Новая Зеландия,
- Мальта,
- Япония,
- Австралия,
- Кипр,
- Канада,
- Греция.
Организации, которые примут участие в Крымской платформе
Европейскую комиссию представит вице-президент Валдис Домбровскис.
НАТО будет представлять заместитель генерального секретаря.
Совет Европы представит генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич.
ГУАМ будет представлен на уровне генсекретаря.
Также в Крымской платформе примет участие президент Европейского совета Шарль Мишель.
"В целом - 44 иностранные делегации. Вместе с Украиной - 45 участников", - резюмировал Кулеба.