Маас не поддерживает ужесточение санкций против РФ

Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Политик считает, что санкции повредят деэскалации конфликта в Азовском море

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался против введения дополнительных санкций против РФ после агрессии в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политика в интервью Deutschlandfunk.

По его мнению санкции против России стали бы препятствием для деэскалации ситуации в районе Азовского моря. Маас также подчеркнул, что его страна прилагает максимум усилий для решения конфликта.

"У нас есть требования и они заключаются в необходимости освободить украинских моряков, обеспечить постоянный свободный проход Керченским проливом и предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем. Эта обязанность лежит на россиянах", - заявил министр.

Маас также добавил, что ожидает продолжения экономических санкций против России, введенных после аннексии Крыма.

Напомним, Маас 7 декабря заявил, что среди стран Европейского союза нет консенсуса по вопросу о введении новых санкций по России в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе.

РБК-Украина сообщало, что Германия поддержит расширение санкций Европейского союза против России на предстоящем саммите лидеров ЕС.

Отметим, по данным Euractiv, на саммите в Брюсселе не планируется рассмотрение новых санкций против Российской Федерации за атаку на ВМС Украины в Азовском море.