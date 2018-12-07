Германия не будет предлагать ввести новые санкции против РФ, - Маас

Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

В Евросоюзе нет консенсуса по санкциям против РФ, заявил глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в пятницу, 7 декабря, заявил, что среди стран Европейского союза нет консенсуса по вопросу о введении новых санкций в отношении России в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, Германия не будет предлагать ввести новые санкции против РФ.

"В настоящий момент я полагаю, что будет неправильно говорить о новых санкциях, потому что прилагаются усилия снизить напряженность", - заявил Маас, добавив, что "с немецкой стороны предложений о новых санкциях не будет".

Министр также отметил, что не видит консенсуса среди стран Евросоюза для новых санкций

"Я не вижу консенсуса в ЕС для новых санкций", - сказал он.

Напомним, Германия предлагает расширить миссию ОБСЕ на Азовское море. В частности, Хайко Маас хочет обсудить предложение расширения миссии ОБСЕ на Азовское море.

В рамках 25-й встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ состоялось заседание министерского уровня "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь (Украина) и частей Черного и Азовского морей". В МИД сообщили, что на заседании представили доказательства милитаризации Россией оккупированного Крыма и прямой вооруженной агрессии РФ против Украины в районе Керченского пролива, что представляют серьезную угрозу для всего черноморского региона.