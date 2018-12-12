Венгрия поддержит продление санкций ЕС против России

Фото: Золтан Ковач (twitter.com abouthungary)

Лидеры стран ЕС на саммите 13-14 декабря будут обсуждать продление еще на полгода санкции против России

Правительство Венгрии поддержит продление европейских санкций против Российской Федерации. Об этом заявил государственный министр по международным связям и отношениям Золтан Ковач, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Кабмина Венгрии.

Сообщается, что лидеры стран ЕС на саммите 13-14 декабря будут обсуждать продление еще на полгода санкции против России из-за агрессии против Украины

"Венгерская экономика понесла значительные потери из-за контрсанкций России. Правительство считает, что эти ограничения не подходят для решения проблем, связанных с Россией, но не будет нарушать единство ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 12-13 декабря 2018 года будет находиться в Брюсселе (Бельгия). Порошенко проведет ряд встреч с руководством ЕС и НАТО с целью обеспечения единства ЕС в вопросе реагирования на акт агрессии России против Украины в Азовском море и Керченском проливе, а также продолжения экономических и секторальных санкций ЕС в связи с российской агрессией на Донбассе.

Отметим, на саммите Европейского Союза президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут отчитываться о выполнении Минских договоренностей.

Также ранее канцлер Ангела Меркель заявляла, что Германия поддержит расширение санкций Европейского союза против России на предстоящем саммите лидеров ЕС.