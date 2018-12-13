Маас не підтримує посилення санкцій проти РФ

Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Політик вважає, що санкції зашкодять деескалації конфлікту в Азовському морі

Мінстр закордонних справ Німеччини Хайко Маас висловився проти запровадженн додаткових санкцій проти РФ після агресії у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політика в інтерв'ю Deutschlandfunk.

На його думку санкції проти Росії стали б перешкодою для деескалації ситуації в районі Азовського моря. Маас також наголосив, що його країна докладає максимум зусиль для вирішення конфлікту.

"У нас є вимоги і вони полягають у необхідності звільнити українських моряків, забезпечити постійний вільний прохід Керченською протокою і запобігти повторенню подібних інцидентів у майбутньому. Цей обов’язок лежить на росіянах" - заявив міністр.

Маас також додав, що очікує продовження економічних санкцій проти Росії, запроваджених після анексії Криму.

Нагадаємо, Маас 7 грудня заявив, що серед країн Європейського союзу немає консенсусу з питання про введення нових санкцій щодо Росії у зв'язку з нападом РФ на українські кораблі в Керченській протоці.

РБК-Україна також повідомляло, що Німеччина підтримає розширення санкцій Європейського союзу проти Росії на майбутньому саміті лідерів ЄС.

Зазначимо, за даними Euractiv, на самміті у Брюсселі не планується розгляд нових санкцій проти Російської Федерації через атаку на ВМС України в Азовському морі.