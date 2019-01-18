Маас: необходима новая динамика в выполнении минских соглашений

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

В свою очередь Климкин заявил о готовности Украины к встрече в рамках нормадського формата

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявляет о необходимости прогресса в минских переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.

Маас отметил "крайнюю необходимость динамики минского процесса".

"Мы безотлагательно нуждаемся в прогрессе минского процесса. Я также об этом говорил в Москве", - отметил он.

В свою очередь Павел Климкин заявил о готовности Украины к встрече в рамках нормадського формата.

"Мы готовы к встрече в нормандской формате, но это должны быть встречи ориентированы на результат. Должны быть встречи сфокусированы на безопасности на Донбассе, на безопасности и свободе навигации в Керченском проливе и в Азовском море, и, конечно, на освобождении наших политических заключенных и заложников", - сообщил Климкин.

Наживо: підхід до преси Міністрів закордонних справ Pavlo Klimkin і Heiko Maas.‬ Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сегодня вечером, 18 января, прибыл в Киев для встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Клімкиним.

Отметим, новая встреча в нормандском формате по Керченскому проливу состоится в январе.

Ранее Климкин заявлял, что встреча в нормандском формате возможна после того, как Украине, Германии и Франции удастся согласовать реальную повестку дня по урегулированию на Донбассе