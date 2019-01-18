Климкин назвал условия для встречи в нормандском формате

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Украина настаивает на согласовании реальной повестки дня будущей встречи

Встреча в нормандском формате возможна после того, как Украине, Германии и Франции удастся согласовать реальную повестку дня по урегулированию на Донбассе. Об этом на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Климкин заявил, что встреча в нормандском формате необходима, однако готов принять в ней участие только при условии согласовании с Германией и Францией реальной повестки дня.

"Я считаю, что встреча, несмотря на очень сложную атмосферу и уклон на выборы, на дестабилизацию во время выборов, все равно нужна. Готовы принимать в ней участие, если мы все вместе с Германией и Францией сможем согласовать реальную повестку дня", - отметил Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что новая встреча в нормандском формате по Керченскому проливу состоится в январе.

Отметим, 26 ноября в Берлине прошла встреча политических директоров стран "нормандской четверки", на которой стороны обсудили российскую атаку в Керченском проливе.