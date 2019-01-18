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Глава МЗС Німеччини перебуває в Києві з робочим візитом

Новини » Політика    18.01.2019 - 20:54
Глава МЗС Німеччини перебуває в Києві з робочим візитом
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

На порядку денному: конфлікт на сході України, Азовське море і реформи

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас сьогодні ввечері, 18 січня, прибув у Київ для зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкиним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Німеччини в Twitter.

Як повідомляється, міністр закордонних справ Хайко Маас прибув до Києва, де зустрівся зі своїм колегою Павлом Климкиним.

"У порядку денному: конфлікт на сході України, Азовське море і реформи", - йдеться в повідомленні.

Глава МЗС Німеччини перебуває в Києві з робочим візитом

Зазначимо, Хайко Маас сьогодні вдень відвідав Москву. У ході візиту міністр передав російській стороні документ з пропозиціями по Керченській протоці.

Раніше РБК-Україна писало, що у ході візиту Маасу в Україну, він обговорить з Климкиним шляхи посилення тиску на Росію з метою розблокування судноплавства в акваторії Чорного і Азовського морів.

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