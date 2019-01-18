Глава МЗС Німеччини перебуває в Києві з робочим візитом

На порядку денному: конфлікт на сході України, Азовське море і реформи
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас сьогодні ввечері, 18 січня, прибув у Київ для зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкиним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Німеччини в Twitter.
Як повідомляється, міністр закордонних справ Хайко Маас прибув до Києва, де зустрівся зі своїм колегою Павлом Климкиним.
"У порядку денному: конфлікт на сході України, Азовське море і реформи", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, Хайко Маас сьогодні вдень відвідав Москву. У ході візиту міністр передав російській стороні документ з пропозиціями по Керченській протоці.
Раніше РБК-Україна писало, що у ході візиту Маасу в Україну, він обговорить з Климкиним шляхи посилення тиску на Росію з метою розблокування судноплавства в акваторії Чорного і Азовського морів.