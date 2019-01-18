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Правила ЕС должны распространяться и на ГТС Украины, и на "Северный поток-2", - Климкин

Новости » Политика    18.01.2019 - 21:20
Правила ЕС должны распространяться и на ГТС Украины, и на "Северный поток-2", - Климкин
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Украина обсуждает с ЕК применения в отношении украинской ГТС европейских правил

Европейские правила должны распространяться как на украинскую ГТС, так и на газопровод "Северный поток-2". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом в Киеве.

В частности, Климкин отметил, что распространение европейских правил на газопровод "Северный поток" - это единственный эффективный способ сделать трехсторонние консультации эффективными и конструктивными.

"И, конечно, это даст нам возможность перевести дискуссию в рациональную плоскость", - сказал Климкин.

По словам министра, Украина сейчас обсуждает с Еврокомиссией применения в отношении украинской ГТС европейских правил.

"Если транзита по украинской территории не будет, то Россия применит совершенно другие методы для дестабилизации ситуации в Украине", - добавил он.

 

Вживую: подход к прессе Министров иностранных дел Pavlo Klimkin и Heiko Maas.

Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Пятница, 18 января 2019 г.

Отметим, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас сегодня вечером, 18 января, прибыл в Киев для встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Клімкиним.

Кроме того, Хайко Маас сегодня днем посетил Москву. В ходе визита министр передал российской стороне документ с предложениями по Керченскому проливу.

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Новости Украины Павел КлимкинСеверный поток-2Хайко Маас
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