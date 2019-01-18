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Маас: необхідна нова динаміка у виконанні мінських угод

Новини » Політика    18.01.2019 - 21:55
Маас: необхідна нова динаміка у виконанні мінських угод
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

У свою чергу Клімкін заявив про готовність України до зустрічі в рамках нормадського формату

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляє про необхідність прогресу у мінських переговорах по врегулюванню ситуації на сході України. Про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним в Києві.

Маас зазначив "крайню необхідність динаміки мінського процесу".

"Ми невідкладно потребуємо прогресу мінського процесу. Я також про це говорив у Москві", - зазначив він.

У свою чергу Павло Клімкін заявив про готовність України до зустрічі в рамках нормандського формату.

"Ми готові до зустрічі в нормандському форматі, але це повинні бути зустрічі орієнтовані на результат. Повинні бути зустрічі сфокусовані на безпеці на Донбасі, на безпеку і свободу навігації в Керченській протоці і в Азовському морі, і, звичайно, на звільнення наших політичних в'язнів і заручників", - повідомив він.

 

Наживо: підхід до преси Міністрів закордонних справ Pavlo Klimkin і Heiko Maas.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine П'ятниця, 18 січня 2019 р.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас сьогодні ввечері, 18 січня, прибув до Києва для зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкиним.

Зазначимо, нова зустріч в нормандському форматі щодо Керченської протоки відбудеться в січні.

Раніше Клімкін заявляв, що зустріч в нормандському форматі можлива після того, як Україні, Німеччині та Франції вдасться узгодити реальну порядку денного щодо врегулювання на Донбасі

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Новини України Павло Клімкінмінські угодинормандский форматГайко Маас
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