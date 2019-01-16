Маас и Лавров обсудят ситуацию в Украине

Фото: Хайко Маас и Сергей Лавров (flickr.com.mfarussia)

Стороны также обсудят ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел (МИД) Германии Хайко Маас приедет в январе в Москву (Россия), чтобы обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что стороны также обсудят ситуацию в Сирии.

"Что касается визита Хайко Мааса, то, как он сам объявил, будем обсуждать в первую очередь ситуацию на Украине, ситуацию в Сирии. И по тому и по другому вопросу есть решения, которые надо выполнять", - сообщил Лавров.

Напомним, Хайко Маас заявлял, что страны Европейского союза должны учитывать тревоги восточноевропейских стран из-за Российской Федерации. По словам главы МИД Германии, ЕС необходима новая политика, которая учла бы интересы восточноевропейских стран.

До этого министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение РФ ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.

РБК-Украина писало, что 29 декабря канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его освободить из-под стражи украинских моряков, которые были захвачены российской стороной вблизи Керченского пролива.