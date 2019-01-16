Маас і Лавров обговорять ситуацію в Україні

Фото: Хайко Маас і Сергій Лавров (flickr.com.mfarussia)

Сторони також обговорять ситуацію в Сирії

Міністр закордонних справ (МЗС) Німеччини Хайко Маас приїде в січні в Москву (Росія), щоб обговорити з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим ситуацію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що сторони також обговорять ситуацію в Сирії.

"Що стосується візиту Хайко Маасу, то, як він сам оголосив, будемо обговорювати в першу чергу ситуацію на Україні, ситуацію в Сирії. І з того і з іншого питання є рішення, які треба виконувати", - повідомив Лавров.

Нагадаємо, Хайко Маас заявляв, що країни Європейського союзу повинні враховувати тривоги східноєвропейських країн через Російську Федерацію. За словами глави МЗС Німеччини, ЄС необхідна нова політика, яка врахувала б інтереси східноєвропейських країн.

До цього міністр оборони Норвегії, Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка РФ ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.

РБК-Україна писало, що 29 грудня канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його звільнити з-під варти українських моряків, які були захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки.