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Маас: аннексия Крыма стала угрозой дальнейшего международного развития

Новости » Политика    29.11.2018 - 17:48
Маас: аннексия Крыма стала угрозой дальнейшего международного развития
Фото: Хайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Маас также призвал РФ освободить украинских моряков

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил, что аннексия Крыма стала угрозой дальнейшего международного развития. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гройсмана в Twitter.

Маас призвал РФ освободить украинских моряков, задержанных во время захвата РФ украинских кораблей в Керченском проливе.

"Россия безотлагательно должна освободить моряков и дать проход для судов Керченским проливом. Аннексия Крыма стала не только нарушением международного права, но и угрозой дальнейшего международного развития", - заявил Маас.

Маас: аннексия Крыма стала угрозой дальнейшего международного развития

Напомним, Гройсман и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили политику санкций в отношении России и ситуацию с проектом газопровода "Северный поток-2". 

Вчера на заседании фракции "Христианско-демократического союза Германии" и "Христианско-социального союза в Баварии" с участием канцлера Ангелы Меркель было принято документ, определяющий стратегию развития партнерства Германии и Украины на ближайшие годы. В документе говорится, что "Северный поток-2" будет использоваться РФ для расширения возможностей дестабилизации Украины. В документе также констатируется, что газопровод "раскалывает европейских трансатлантических партнеров".

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