Правящая коалиция в Бундестаге приняла стратегию развития партнерства ФРГ и Украины

Фото: Ангела Меркель (facebook.com/cducsubundestagsfraktion)

На заседании фракции ХДС / ХСС принято документ, определяющий стратегию развития партнерства на ближайшие годы

На заседании фракции "Христианско-демократического союза Германии" и "Христианско-социального союза в Баварии" (ХДС/ХСС) с участием канцлера Ангелы Меркель сегодня, 28 ноября, принято документ, определяющий стратегию развития партнерства Германии и Украины на ближайшие годы. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает РБК-Украина.

"На заседании крупнейшей фракции ХДС/ХСС (246 депутатов) - с участием канцлера Ангелы Меркель - принято без преувеличения исторический документ, определяющий стратегию развития партнерства Германии и Украины на ближайшие годы", - сообщил он в Twitter.

В документе говорится, что "Северный поток-2" будет использоваться РФ для расширения возможностей дестабилизации Украины. В документе также констатируется, что газопровод "раскалывает европейских трансатлантических партнеров".

Напомним, Бундестаг Германии и Сейм Польши сегодня приняли совместное заявление по обострению ситуации в районе Керченского пролива.

В документе отмечается, что нападение и задержание военными РФ трех судов ВМС Украины привело к возобновлению эскалации. Также говорится, что такие действия России противоречат международному праву. Германия и Польша призвали РФ уважать суверенитет Украины и ее границы. Стороны ожидают от РФ немедленного освобождения украинских судов и моряков.

Ранее в Бундестаге правящая коалиция Германии - Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза - единогласно проголосовала за заявление, которым жестко осудила атаку России в Керченском проливе.