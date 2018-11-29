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Маас: анексія Криму стала загрозою подальшого міжнародного розвитку

Новини » Політика    29.11.2018 - 17:48
Маас: анексія Криму стала загрозою подальшого міжнародного розвитку
Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

Маас також закликав РФ звільнити українських моряків

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив, що анексія Криму стала загрозою подальшого міжнародного розвитку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гройсмана в Twitter.

Маас закликав РФ звільнити українських моряків, затриманих під час захоплення РФ українських кораблів у Керченській протоці.

"Росія повинна невідкладно звільнити моряків і дати прохід для суден Керченською протокою. Анексія Криму стала не тільки порушенням міжнародного права, але і загрозою подальшого міжнародного розвитку", - заявив Маас.

Маас: анексія Криму стала загрозою подальшого міжнародного розвитку

Нагадаємо, Гройсман та федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер обговорили політику санкцій щодо Росії та ситуацію з проектом газопроводу "Північний потік-2".

Вчора на засіданні фракції "Християнсько-демократичного союзу Німеччини" і "Християнсько-соціального союзу в Баварії" з участю канцлера Ангели Меркель було прийнято документ, що визначає стратегію розвитку партнерства Німеччини і України на найближчі роки. У документі говориться, що "Північний потік-2" буде використовуватися РФ для розширення можливостей дестабілізації України. У документі також констатується, що газопровід "розколює європейських трансатлантичних партнерів".

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