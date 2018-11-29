Гройсман и Штайнмайер обсудили усиление санкций против РФ

Фото: Владимир Гройсман и Франк-Вальтер Штайнмайер (twitter.com/VGroysman)

Гройсман и Штайнмайер отметили, что санкционная политика против РФ должна усиливаться

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили политику санкций в отношении России и ситуацию с проектом газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

В ходе сегодняшней встречи Гройсман и Штайнмайер отметили, что санкционная политика против РФ должна усиливаться, а ситуации, подобные атакам в Азовском море, должны получать четкую и жесткую международную реакцию.

По словам Гройсмана, Германия является важным партнером Украины. Также во время встречи стороны рассмотрели вопрос строительства газопровода "Северный поток-2", который является гибридным оружием против Европейского союза.

Кроме того, премьер-министр Украины подчеркнул отсутствие доверия к гарантиям Москвы, так как Россия неоднократно демонстрировала склонность к шантажу и использованию энергетических инструментов влияния в угоду своим политическим амбициям. В связи с этим транзитный путь исключительно через Украину остается единственным альтернативным вариантом обеспечения энергетической независимости европейских стран.

Также отметим, что стороны обсудили сотрудничество в экономической сфере и план правительства в контексте реформирования экономики и формирования антикоррупционной политики.

Напомним, вчера на заседании фракции "Христианско-демократического союза Германии" и "Христианско-социального союза в Баварии" с участием канцлера Ангелы Меркель принято документ, определяющий стратегию развития партнерства Германии и Украины на ближайшие годы. В документе говорится, что "Северный поток-2" будет использоваться РФ для расширения возможностей дестабилизации Украины. В документе также констатируется, что газопровод "раскалывает европейских трансатлантических партнеров".