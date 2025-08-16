ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як носити костюмний жилет у 2025 році: стильний приклад від Даші Квіткової

Субота 16 серпня 2025 10:30
UA EN RU
Як носити костюмний жилет у 2025 році: стильний приклад від Даші Квіткової Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Катерина Собкова

Відома блогерка Даша Квіткова поділилася новим стильним образом, який ідеально підходить для літніх днів. У своєму луці вона продемонструвала, як можна поєднувати класичні та трендові речі, створюючи одночасно розслаблене й елегантне вбрання.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Квіткова

Костюмний жилет

Головний акцент в образі - це подовжений костюмний жилет світло-блакитного відтінку.

Ця річ є одним з ключових трендів останніх сезонів, додаючи образу ділової елегантності та водночас легкості. Відсутність рукавів робить його ідеальним для теплої погоди.

Топ

Під жилетом Даша одягла білий топ-бюстьє цікавого крою. Він створює контраст з жилетом і підкреслює жіночність, а також гармонійно поєднується із загальною світлою палітрою образу.

Джинсові шорти

Класичні джинсові шорти з високою посадкою і необробленим краєм додають образу нотку невимушеності та кежуал-стилю.

Взуття

На ногах у Даші - білі лофери, які завершують образ, роблячи його комфортним і придатним для прогулянок містом. Біле взуття ідеально поєднується з білим топом.

Аксесуари

Образ доповнюють стильні сонцезахисні окуляри в тонкій оправі. Золотистий ланцюжок на шиї додає образу елегантності.

Цей лук - чудовий приклад того, як можна поєднувати речі з різних стилів (класичний жилет, кежуал-шорти й спортивне взуття) в одному гармонійному вбранні.

Даша Квіткова знову довела своє почуття стилю, представивши літній образ, що надихає.

Як носити костюмний жилет у 2025 році: стильний приклад від Даші КвітковоїДаша Квіткова задає тренди (скриншот)

Чому костюмний жилет - тренд 2025

У 2025 році костюмний жилет став одним з головних елементів гардероба, і це не випадково. Ось кілька причин, чому він настільки популярний

Модернізація класики

Костюмний жилет - це одна з найстаріших частин класичного чоловічого костюма, яка тепер зазнала перетворення.

Тренд 2025 року - це не тільки строгі силуети, а й інтерпретація цього елемента в більш сучасних стилях.

Відмінність полягає в поєднанні елегантності та невимушеності, що дає змогу носити жилет як на ділових зустрічах, так і в casual-комбінаціях.

Багатофункціональність та універсальність

Костюмний жилет дає змогу створити безліч образів: від стриманого класичного до більш сміливого й ексцентричного. Його можна носити як самостійно, так і в комплекті з піджаком або сукнею, надаючи стильний акцент.

Цей тренд також полегшує створення багатошарових образів, не обтяжуючи їх зайвими деталями.

Повернення до мінімалізму

В умовах, коли мінімалізм знову на піку популярності, костюмний жилет стає ідеальним вибором для тих, хто прагне лаконічності та функціональності у своєму вбранні.

Лінії, чітка структура і простота жилета відповідають ідеям чистоти та відсутності зайвих деталей.

Гнучкість у поєднанні з іншими трендами

У 2025 році костюмний жилет відмінно поєднується з іншими трендами: наприклад, з джинсами з високою талією, об'ємними штанами або навіть зі спортивним стилем.

Це дає змогу створювати абсолютно різні образи - від класичних до спортивних і елегантних.

Як носити костюмний жилет у 2025 році: стильний приклад від Даші КвітковоїДаша Квіткова (скриншот)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія