Як носити костюмний жилет у 2025 році: стильний приклад від Даші Квіткової
Відома блогерка Даша Квіткова поділилася новим стильним образом, який ідеально підходить для літніх днів. У своєму луці вона продемонструвала, як можна поєднувати класичні та трендові речі, створюючи одночасно розслаблене й елегантне вбрання.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Який "лук" вибрала Квіткова
Костюмний жилет
Головний акцент в образі - це подовжений костюмний жилет світло-блакитного відтінку.
Ця річ є одним з ключових трендів останніх сезонів, додаючи образу ділової елегантності та водночас легкості. Відсутність рукавів робить його ідеальним для теплої погоди.
Топ
Під жилетом Даша одягла білий топ-бюстьє цікавого крою. Він створює контраст з жилетом і підкреслює жіночність, а також гармонійно поєднується із загальною світлою палітрою образу.
Джинсові шорти
Класичні джинсові шорти з високою посадкою і необробленим краєм додають образу нотку невимушеності та кежуал-стилю.
Взуття
На ногах у Даші - білі лофери, які завершують образ, роблячи його комфортним і придатним для прогулянок містом. Біле взуття ідеально поєднується з білим топом.
Аксесуари
Образ доповнюють стильні сонцезахисні окуляри в тонкій оправі. Золотистий ланцюжок на шиї додає образу елегантності.
Цей лук - чудовий приклад того, як можна поєднувати речі з різних стилів (класичний жилет, кежуал-шорти й спортивне взуття) в одному гармонійному вбранні.
Даша Квіткова знову довела своє почуття стилю, представивши літній образ, що надихає.
Даша Квіткова задає тренди (скриншот)
Чому костюмний жилет - тренд 2025
У 2025 році костюмний жилет став одним з головних елементів гардероба, і це не випадково. Ось кілька причин, чому він настільки популярний
Модернізація класики
Костюмний жилет - це одна з найстаріших частин класичного чоловічого костюма, яка тепер зазнала перетворення.
Тренд 2025 року - це не тільки строгі силуети, а й інтерпретація цього елемента в більш сучасних стилях.
Відмінність полягає в поєднанні елегантності та невимушеності, що дає змогу носити жилет як на ділових зустрічах, так і в casual-комбінаціях.
Багатофункціональність та універсальність
Костюмний жилет дає змогу створити безліч образів: від стриманого класичного до більш сміливого й ексцентричного. Його можна носити як самостійно, так і в комплекті з піджаком або сукнею, надаючи стильний акцент.
Цей тренд також полегшує створення багатошарових образів, не обтяжуючи їх зайвими деталями.
Повернення до мінімалізму
В умовах, коли мінімалізм знову на піку популярності, костюмний жилет стає ідеальним вибором для тих, хто прагне лаконічності та функціональності у своєму вбранні.
Лінії, чітка структура і простота жилета відповідають ідеям чистоти та відсутності зайвих деталей.
Гнучкість у поєднанні з іншими трендами
У 2025 році костюмний жилет відмінно поєднується з іншими трендами: наприклад, з джинсами з високою талією, об'ємними штанами або навіть зі спортивним стилем.
Це дає змогу створювати абсолютно різні образи - від класичних до спортивних і елегантних.
Даша Квіткова (скриншот)
Вас також може зацікавити
- Кароль у трендових окулярах показала, як поєднати спорт і ультражіночність
- Лілія Ребрик продемонструвала, як носити спідницю міні
- Як одягатися восени 2025, щоб бути в тренді.