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"М’ясні штурми" і хаос у військах РФ: окупанти підпалюють власні позиції на Херсонщині

Середа 25 червня 2025 09:09
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"М’ясні штурми" і хаос у військах РФ: окупанти підпалюють власні позиції на Херсонщині Фото: АТЕШ розповіли про саботаж окупантів на Херсонщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На лівобережжі Херсонської області зафіксовано нові випадки саботажу серед російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал АТЕШ.

Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", військовослужбовці 1-го батальйону 205-ї окремої мотострілецької бригади РФ готували навмисні підпали власних позицій.

За словами джерел "АТЕШ" серед самих окупантів, це спроба тиску на командування. Підпалами військові намагаються зірвати виконання бойових завдань та уникнути участі в безглуздих "м’ясних штурмах".

У русі повідомляють, що незадоволення в підрозділі досягло критичної точки. Особливе обурення викликає поведінка командира бригади Едуарда Шандури, який, за словами самих солдатів, "кидає людей на смерть заради власної кар’єри".

Також у "АТЕШ" нагадують про інші скандали у бригаді, зокрема - про командира з позивним "Скіф", який систематично бив підлеглих.

Попри це, він отримав підвищення в Генеральний штаб РФ, що викликало додаткове обурення серед особового складу.

"АТЕШ"

Українські партизани продовжують розвідку позицій російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Також партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти в Криму.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники перетворюють на військові склади вкрадені об'єкти одного з підприємств.

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