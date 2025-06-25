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"Мясные штурмы" и хаос в войсках РФ: оккупанты поджигают собственные позиции на Херсонщине

Среда 25 июня 2025 09:09
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"Мясные штурмы" и хаос в войсках РФ: оккупанты поджигают собственные позиции на Херсонщине Фото: АТЕШ рассказали о саботаже оккупантов на Херсонщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На левобережье Херсонской области зафиксированы новые случаи саботажа среди российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.

Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", военнослужащие 1-го батальона 205-й отдельной мотострелковой бригады РФ готовили умышленные поджоги собственных позиций.

По словам источников "АТЕШ" среди самих оккупантов, это попытка давления на командование. Поджогами военные пытаются сорвать выполнение боевых задач и избежать участия в бессмысленных "мясных штурмах".

В движении сообщают, что недовольство в подразделении достигло критической точки. Особое возмущение вызывает поведение командира бригады Эдуарда Шандуры, который, по словам самих солдат, "бросает людей на смерть ради собственной карьеры".

Также в "АТЕШ" напоминают о других скандалах в бригаде, в частности - о командире с позывным "Скиф", который систематически избивал подчиненных.

Несмотря на это, он получил повышение в Генеральный штаб РФ, что вызвало дополнительное возмущение среди личного состава.

"АТЕШ"

Украинские партизаны продолжают разведку позиций российских захватчиков на временно оккупированных территориях.

Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму.

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики превращают в военные склады украденные объекты одного из предприятий.

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