"Мясные штурмы" и хаос в войсках РФ: оккупанты поджигают собственные позиции на Херсонщине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ .

Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", военнослужащие 1-го батальона 205-й отдельной мотострелковой бригады РФ готовили умышленные поджоги собственных позиций.

По словам источников "АТЕШ" среди самих оккупантов, это попытка давления на командование. Поджогами военные пытаются сорвать выполнение боевых задач и избежать участия в бессмысленных "мясных штурмах".

В движении сообщают, что недовольство в подразделении достигло критической точки. Особое возмущение вызывает поведение командира бригады Эдуарда Шандуры, который, по словам самих солдат, "бросает людей на смерть ради собственной карьеры".

Также в "АТЕШ" напоминают о других скандалах в бригаде, в частности - о командире с позывным "Скиф", который систематически избивал подчиненных.

Несмотря на это, он получил повышение в Генеральный штаб РФ, что вызвало дополнительное возмущение среди личного состава.