"М’яч на боці росіян". Сибіга назвав лист Зеленського "шансом" для Путіна

"Я вважаю, що цей лист, це звернення, відкрите звернення президента Зеленського до Путіна - це лист-шанс для самого ж Путіна", - наголосив міністр.

Він додав, що документ було зареєстровано та поширено також на площадках міжнародних організацій, включаючи ООН, Раду Європи, ОБСЄ.

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За словами Сибіги, меседж листа - реальна ситуація, в якій на сьогодні знаходиться Україна та Росія. Крім того, це шанс для Москви закінчити війну в короткій перспективі, враховуючи, що відбувається на фронті та у російській економіці.

"Президент Зеленський дає об'єктивну картину, яку, ми сподіваємося, теж прочитає президент Путін на відміну від тих псевдодокладів, бравурних докладів, які йому подають його наближене коло. Україна хоче закінчити війну", - наголосив глава МЗС.

"Пробуксовка" у переговорах

Він зауважив, що Україна має реальні пропозиції, як досягти "гідного, справедливого" миру. Сибіга додав, що наразі фіксується "пробуксовка" в американському переговорному треку у зв'язку з перефокусуванням уваги американської сторони на Близький Схід.

"Ми не маємо часу зволікати. Ми хочемо підтримувати високу динаміку переговорного процесу. І ми дійшли до тієї фази, до тієї стадії, коли саме зустріч на рівні лідерів може справді наблизити справедливий мир, гідний мир. І президент Зеленський про це чітко зазначає в своєму листі", - сказав міністр.

Лист - це шанс для Путіна

Сибіга зауважив, що Україна суттєво наростила свою переговорну позицію завдяки мужності українських воїнів, "далекобійним санкціям", унікальній експертизі закривати небо і вмінням захисників збивати російські повітряні об'єкти. Він наголосив, що "цей лист - шанс для Путіна".

"Тепер м'яч на боці росіян, тому що Україна вчергове публічно показала свою позицію. Ми готові закінчувати війну в дипломатичний спосіб, маючи сьогодні на полі бою найсильніші позиції за останній рік", - підкреслив глава МЗС.

За його словами, абсурдні пропозиції росіян президенту України приїхати до Москви є неприйнятними - це чергова маніпуляція і намагання уникнути цієї зустрічі.

Реакція на лист від європейських партнерів

"Я зараз готую доповідь президенту про реакцію, глобальну реакцію, спеціальну таблицю заповнюємо, і світових лідерів, і окремих столиць, і офіційно, і непублічно, так вона є. Всі розуміють, хто на сьогодні зацікавлений в продовженні війни. Путін. І президент Зеленський публічно ще раз це показав", - наголосив Сибіга.

Він також пояснив, чому український президент обрав нетиповий для сучасної дипломатії формат відкритого листа.

"Мені здається, що Україна довела, що одна з її сильних сторін зараз у перемовинах - це є асиметрія. І мені здається, що це також особливий, навіть не стиль, а особливий вид дипломатії голови держави, президента Зеленського, ось такі асиметричні кроки", - сказав міністр.

За його словами, Україна отримала багато схвальних відгуків від досвідчених дипломатів, від європейських колег щодо оформлення і направлення листа.

Вирок для Росії

Сибіга повідомив, що від російської сторони єдиною реакцією на лист Володимира Зеленського була заява речника Кремля Дмитра Пєскова.

"Президент України дав чітку оцінку того, що зараз відбувається. Це фактично вирок для російської сторони, враховуючи ті тенденції, які будуть тільки нарощуватись, а підтримка України тільки буде посилюватись", - підкреслив він.

Глава МЗС наголосив на важливості підтримки листа тими партнерами, кого чує Росія. За його словами, Київ звертається до них для того, щоби забезпечити зустріч між президентами України та Росії.