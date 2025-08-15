"М'яч на боці Путіна": глава МЗС Італії про саміт на Алясці

"Ми можемо сподіватися, що це стане поворотним моментом, і що після цієї зустрічі можуть розпочатися справжні переговори між Росією та Україною, між Путіним та Зеленським. Саме на це ми повинні сподіватися. Нам потрібно зрозуміти, чи може цей результат бути плодом цієї першої зустрічі, яка є зовсім іншою", - заявив Таяні.

На запитання, від кого залежить успіх саміту, він відповів, що від Путіна.

"Я не знаю, наскільки він буде готовий вислухати вимоги Трампа (ред. - президент США) і наскільки він хоче досягти припинення вогню, щоб швидко припинити війну. Тому питання не стільки в тому, що проситиме Трамп, скільки в тому, що Путін буде готовий прийняти. М’яч на його боці. Саме він повинен сказати, чи хоче він діалогу, чи хоче він зустрічатися із Зеленським чи ні", - заявив глава італійської МЗС.

Таяні зазначив, що ключовим для саміту є готовність Путіна до діалогу, і його "справжнє бажання припинити війну стане зрозумілим із того, як він відреагує на пропозиції Трампа".

На думку міністра, на цьому етапі Росія намагається максимально зміцнити свої позиції.