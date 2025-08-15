"Мяч на стороне Путина": глава МИД Италии о саммите на Аляске

"Мы можем надеяться, что это станет поворотным моментом, и что после этой встречи могут начаться настоящие переговоры между Россией и Украиной, между Путиным и Зеленским. Именно на это мы должны надеяться. Нам нужно понять, может ли этот результат быть плодом этой первой встречи, которая является совсем другой", - заявил Таяни.

На вопрос, от кого зависит успех саммита, он ответил, что от Путина.

"Я не знаю, насколько он будет готов выслушать требования Трампа (ред. - президент США) и насколько он хочет достичь прекращения огня, чтобы быстро прекратить войну. Поэтому вопрос не столько в том, что будет просить Трамп, сколько в том, что Путин будет готов принять. Мяч на его стороне. Именно он должен сказать, хочет ли он диалога, хочет ли он встречаться с Зеленским или нет", - заявил глава итальянского МИД.

Таяни отметил, что ключевым для саммита является готовность Путина к диалогу, и его "настоящее желание прекратить войну станет понятным из того, как он отреагирует на предложения Трампа".

По мнению министра, на данном этапе Россия пытается максимально укрепить свои позиции.