У лютому будет третій набір добровольців до Українського легіону у Польщі, - посол

Нагадаємо, що перші добровольці, які вступили до Українського легіону в Польщі, почали прибувати в Україну наприкінці грудня 2024 року. Як повідомлялося, вони продовжать навчання.

На початку січня 2025 року стало відомо, що друга група добровольців підписала контракт зі Збройними силами України. Після цього вони почали підготовку.

Також Боднар повідомив у грудні, що до Українського легіону, який формується в Польщі, подано понад тисячу заяв від людей, які бажають приєднатися.

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