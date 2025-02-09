В феврале будет третий набор добровольцев в Украинский легион в Польше, - посол

Напомним, что первые добровольцы, которые вступили в Украинский легион в Польше, начали прибывать в Украину в конце декабря 2024 года. Как сообщалось, они продолжат обучение.

В начале января 2025 года стало известно, что вторая группа добровольцев подписала контракт с Вооруженными силами Украины. После этого они начали подготовку.

Также Боднар сообщил в декабре, что в Украинский легион, который формируется в Польше, подано более тысячи заявлений от людей, которые желают присоединиться.

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