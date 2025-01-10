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"Український легіон" в Польщі: друга група добровольців підписала контракт з ЗСУ

Польща, П'ятниця 10 січня 2025 18:47
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"Український легіон" в Польщі: друга група добровольців підписала контракт з ЗСУ Фото: в Польщі друга група добровольців "Українського легіону" підписала контракт з ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Друга група добровольців "Українського легіону" в Польщі підписала контракт з ЗСУ. Вони вже розпочали підготовку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Так, 10 січня у Генеральному консульстві України у Любліні відбулося підписання контрактів другою групою громадян України, які проживають за кордоном, для проходження військової служби в лавах "Українського легіону".

"Ми прийняли до лав підрозділу більше рекрутів, ніж у листопаді. Це свідчить про зростання довіри наших громадян до цієї ініціативи. До нас йдуть мотивовані люди, свідомі свого вибору", - заявив представник командування підрозділу, підполковник Петро Горкуша.

В Польщі друга група добровольців "Українського легіону" підписала контракт з ЗСУ (mod.gov.ua)

Він також зазначив, що до "Українського легіону" вперше приєдналися жінки, які обрали спеціальності, пов’язані з медициною та зв’язком.

Більшість нових добровольців проживають у Польщі, але також є громадяни України з Данії, Чехії, Німеччини, Литви та інших країн Європи. За словами Горкуші, рекрутинговий центр "Українського легіону" отримав вже близько 1300 заяв на проходження служби.

Після підписання контрактів група добровольців вирушила до одного з навчально-тренувальних центрів збройних сил Польщі для проходження базового військового вишколу. Навчання відбуватиметься під керівництвом польських інструкторів із використанням сучасного озброєння країн НАТО.

Перша група "Українського лігіону"

В середині листопада в Любліні перші добровольці підписали контракт на проходження служби в "Українському легіоні".

Вони вже успішно завершили один з етапів підготовки та були направлені до пункту тимчасової дислокації в Україні.

Далі вони продовжать навчання за військовими спеціальностями в навчальних центрах країн НАТО або у тренувальних центрах в Україні.

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