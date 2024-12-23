Скільки добровольців подали заяви до Українського легіону у Польщі: відповідь посла

До Українського легіону, який наразі формується у Польщі, подано більше тисячі заяв. Для добровольців польська сторона забезпечує "досить серйозні умови" для базової військової підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Польщі Василя Боднара в інтерв'ю "Суспільному".

"Не скажу зараз за кількістю, оскільки це поки що на прохання Міністерства оборони тримається як закрита інформація. Всього ми маємо більше тисячі заяв, які зараз розглядаються відповідною комісією. Ми сподіваємося, що ця кількість постійно зростатиме", - розповів посол.

Боднар додав, що після базової військової підготовки, залежно від спеціалізації бійця відбувається переїзд на спеціалізовані полігони для підготовки безпосередньо до виконання тих чи інших функцій

"І вже після цього йде формування у відповідній військовий підрозділ на території України, де ті, хто записався до Українського легіону, вже перебувають у безпосередньому підпорядкуванні тої чи іншої військової частини", - пояснив він.

Український легіон у Польщі

Український легіон у Польщі представляє собою добровольче формування, створене для громадян України, які знаходяться за кордоном, зокрема на території Польщі, і прагнуть підтримати оборону своєї країни в умовах масштабної війни.

Ця ініціатива дозволяє українцям, які тимчасово чи постійно проживають за межами Батьківщини, долучитися до військових тренувань і підготовки, щоб у майбутньому брати участь у захисті України.

У жовтні в польському місті Люблін стартував набір до лав Eкраїнського легіону. Призовний пункт функціонує щоденно з 9:00 до 17:00.