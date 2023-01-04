Лютий для них буде вирішальний: Данілов про подальші дії Росії у війні

Влада Росії готується до чергового загострення війни в лютому 2023 року. На це вказують багато різних факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова Суспільному.

За словами Данілова, лютий для Росії буде важливим, так як тоді буде рік з дати повномасштабного вторгнення. Російські військові можуть спробувати знову змусити Україну здатись.

"Лютий для них буде вирішальний. Тому що дати для них важливі - річниця, тощо. Вони готуються до загострення. Зараз людина на прізвище Козак активізувався. Проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод а-ля "мінськ-3"", - розповів він.

Секретар РНБО заявив, що не дивлячись на всі можливі провокації Україна готова до будь якого розвитку події. Постійно відбуваються засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На них всі представники влади доповідають президенту, як діятимуть на тих чи інших напрямках. Обговорюється, як буде відбиватись та чи інша загроза.

"Багато є маркерів, які дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу для того, щоб вирішити це питання... Червоний хрест зараз почав дуже турбуватися, а чим же ми вбиваємо росіян. Багато маркерів, які вказують, що у лютому може бути певне загострення", - сказав Данілов.

Він підкреслив, що українські військові здійснюють щоденний наступ. Він також впевнений, що "потужна зброя буде в України, і не тільки Patriot".

"Рано чи пізно у нас будуть потужні танки, зовсім інші літаки - і це буде вже найближчим часом", - зауважив він.