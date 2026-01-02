Лютих морозів не буде? Чого чекати від погоди в Україні на вихідних

Яка погода буде в Україні в суботу та неділю

Згідно з інформацією експерта, завтра (в суботу, 3 січня) в Україні буде відносно тепло.

Температура повітря і вночі, і вдень - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Тим часом на півдні та сході країни буде тепліше - до 2-6 градусів вище нуля.

Мокрий сніг очікується при цьому:

на Лівобережжі України;

у Карпатах.

"На решті території - без опадів", - повідомила Діденко.

При цьому вітер буде "ще сильний". У Приазов'ї та в Криму його швидкість може досягати навіть 15-22 метрів за секунду.

Тим часом післязавтра (в неділю, 4 січня), температура повітря вночі може знизитись до 2-8 градусів морозу.

Вдень при цьому очікується:

в середньому по Україні - від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла;

на півдні - близько 2-8 градусів вище нуля.

Мокрий сніг і сніг в неділю ймовірний "періодично" у більшості областей України.

У південній частині країни синоптик прогнозує дощі. На заході - без істотних опадів.

Варто зазначити, що згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні в суботу очікується хмарна.

Невеликий сніг можливий вночі. Тоді як вдень - переважно без опадів.

Прогноз погоди на суботу, 3 січня (скриншот: meteo.gov.ua)

У неділю ж погоду по Україні прогнозують хмарною, з проясненнями.

Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти, сонце в цей день може визирати із-за хмар найбільше на заході та півночі.

Погода в Україні в неділю, 4 січня (скриншот: meteo.gov.ua)

Чого чекати від погоди на вихідних у Києві

У Києві, згідно з інформацією Діденко, впродовж 3-4 січня переважатиме хмарна погода.

"Але без істотних опадів. Хіба вже ввечері у неділю пройде невеликий сніг", - зауважила спеціаліст.

Вітер у столиці очікується південно-західний, поривчастий.

Температура повітря в Києві:

впродовж суботи - від 0 до 2 градусів морозу;

у неділю вночі - від 6 до 8 градусів зі знаком мінус;

у неділю вдень - від 0 до 2 градусів морозу.

"Кому цікаво - завтра очікуються магнітні бурі", - додала синоптик.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)